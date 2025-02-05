Под Орлом из «мини-медцентра» могут сделать парковку

Орловский облсуд повторно рассматривает скандальное дело о земле у Плещеевской ЦРБ.

Напомним, речь идёт об участке земли, который сдали в аренду частному лицу под строительство медицинского центра. Хотя его площадь должна была составить всего 40 квадратных метров, строительство не завершено до сих пор. Более того, объект готов лишь на 4%.

Прокуратура оспаривает данный договор аренды — причём уже «по второму кругу». Ранее суды первой и второй инстанций признали законность сделки, однако Первый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону органа надзора. Сейчас в облсуде дело слушается повторно.

Как сообщает «Орёлтаймс», в ходе разбирательств стало известно, что участок могут использовать для расширения парковки больницы — в случае, если вопрос будет решён в пользу прокуратуры.

«Было принято решение, согласованное на всех уровнях, что если этот участок вернётся в муниципальную собственность, он будет передан Плещеевской больнице, предположительно, под парковку», – указала руководитель профильного Управления администрации Орловского МО Ольга Аксютина.

В свою очередь, представитель Департамента имущества Орловской области Руслан Каримов рассказал, что такая идея о возможном назначении участка появилась, когда история вышла «в публичное пространство». Известно, что о нехватке парковочных мест у Плещеевской ЦРБ говорили, в частности, на последнем заседании областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»