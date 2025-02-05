Орловский суд оштрафовал подрядчика «Мценской версты»

Компании «ТВК» придётся заплатить 300 тысяч рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Причиной стала неторопливость подрядчика. Часть запланированных работ не удалось окончить в срок.

Прокуратура оценила это как бездействие, которое влечёт за собой неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Суд согласился с такой точкой зрения и выписал компании крупный штраф.

Напомним, «Мценскую версту», в рамках которой во Мценске благоустраивают часть местной улицы Ленина, должны были сдать 9 января. Однако по последним данным работы финишируют весной или летом.

На данный момент цена контракта составляет 81 миллион 423 тысяч 799 рублей 25 копеек.

ИА «Орелград»