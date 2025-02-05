Облсуд не смягчил наказание за публикацию фейков об армии

5.2.2025 | 10:35 Криминал, Новости

Житель Орла проведёт в колонии пять лет.

Фото: ИА «Орелград»

Преступнику 28 лет. Заводской районный суд признал его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, причём совершённом по мотивам политической ненависти.

Преступление произошло в июле 2023-го года. Известно, что орловец разместил в интернете соответствующие видеоматериалы и комментарии.

Орловцу дали пять лет колонии общего режима. Также ему на два года запретили заниматься управлением сайтами.

Мужчина попытался обжаловать приговор в Орловском областном суде. Однако эта инстанция полностью подтвердила решение нижестоящего органа.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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