«Рокот-Орёл» попросил Бастрыкина наказать мошенников

Добровольческий отряд заявил о фейковых сборах от своего имени.

Публикация, которая стала причиной обращения в Следственный комитет России, появилась в популярном телеграм-канале «Военкор Котенок», который ведёт известный российский журналист Юрий Котенок. Позднее информацию растиражировали некоторые орловские СМИ.

В нём утверждается, что «Рокот-Орёл» собирает деньги на покупку автомобиля «УАЗ Патриот» — для проведения боевых операций в Курской области. Здесь же размещено соответствующее видеообращение.

Как пояснили добровольцы в своём собственном телеграм-канале, они действительно записывали такое видео, но ещё в минувшем году. Данный сбор уже закрыт.

«Провокация. Никакие деньги мы не собираем. Пост этот не писали… Чистой воды мошенники», – пояснили орловцы.

Также «Рокот-Орёл» официально обратился в СКР, чтобы там установили виновных. На данный момент в телеграм-канале «Военкор Котенок» публикация удалена.

ИА «Орелград»