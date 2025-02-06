Дорогу к «Дубраве» оценили почти в 73 миллиона

Орловский губернатор утвердил смету ремонта.

Документ опубликован на официальном портале Орловской области.

Согласно постановлению, сметная стоимость работ составляет 72 миллиона 851 тысячу 210 рублей. За эти деньги приведут в порядок 3 километра 814 метров дороги, соединяющей санаторий с трассой «Калуга — Орёл».

Напомним, в минувшем году с компанией «Орелэнерго» был заключён контракт, связанный с «Дубравой». Подрядчик взялся за строительство тротуара и обустройство освещения на дороге к санаторию. Цена вопроса составила 21 миллион 89 тысяч 176 рублей. На данный момент контракт находится в стадии исполнения.

Напомним, что ремонт дороги должен облегчить жизнь не только для посетителей и сотрудников «Дубравы», но и для орловцев из ряда соседних населённых пунктов, в частности, из посёлка Горки.

ИА «Орелград»