В Орле выборы в горсовет «подгонят» ремонт школ

Об этом говорили на совещании у губернатора.

На встрече с главами муниципальных образований обсуждали ремонты школ, запланированные на этот год.

О выборах в городской Совет народных депутатов Орла напомнил спикер областного парламента Леонид Музалевский. Они запланированы на 14 сентября, всероссийский Единый день голосования.

Дело в том, что участковые избирательные комиссии располагаются в школах — в том числе в тех, которые сейчас находятся на ремонте. В Орле это школа №15, лицей №32 и гимназия №39.

Глава облсовета попросил учитывать фактор выборов и сдать школы к 1 сентября.

Как рассказал заместитель мэра Орла Алексей Степанов, на данный момент готовность школы №15 составляет 50%, лицея №32 — около 55%, школы №39 — 48%.

Что касается даты окончания работ, то ранее сообщалось, что гимназию №39 должны сдать уже 28 февраля, школу №15 — 1 июня, а лицей №32 — 1 августа.

«4-6 месяцев», – определил Клычков реальные полные сроки таких работ — в случае, если нет проблем ни с проектировщиком, ни с подрядчиком. Напомним, ранее в Орле возбудили дело по ремонту школ №15 и №39. Изготовителю ПСД вменяется статья «мошенничество».

ИА «Орелград»