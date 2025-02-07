Мэрия Орла разоблачила фейк о митинге

В реальности мероприятия не проходило.

Видео, якобы снятое на митинге в сквере Танкистов, распространяли в «Телеграме» и во «ВКонтакте». Запись рассылали с анонимных аккаунтов.

Утверждалось, что в мероприятии участвовали «люди в военной форме», которые обсуждали некие выплаты. Однако фактически ничего подобного в Орле даже не проходило.

На самом деле, кадры зафиксировали совсем другое событие — эпизод патриотического автопробега в память о погибших участниках СВО. Он состоялся ещё в ноябре 2023-го года.

«Странная музыка поверх оригинальных патриотических композиций была наложена позже», – отметили в пресс-службе Администрации Орла.

Кроме того, очевидно, что съёмки проходили давно — так как в Орле уже около недели лежит снег, а на видео ничего подобного не заметно. Кроме того, одежда людей на кадрах — слишком лёгкая для текущей погоды.

«Друзья, не доверяйте непроверенной информации!» – заключили в мэрии.

ИА «Орелград»