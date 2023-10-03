Дорожники запланировали трехэтажный Центр Управления в центре Орла

Строительство планируется в районе улиц Полесская и Лескова.

Ранее обсуждали возведение многоквартирных домов, офисного центра и т.д., но развитие застроенной территории не заладилось. Пустырь долго ожидал реальных перемен. О резкой перемене планов на участок в центре Орла стало известно на публичных слушаниях по внесению изменений в Генплан города. В настоящий момент у участка новый вид разрешенного использования – «государственное управление». Земля, судя по публичной кадастровой карте, все еще принадлежит городу.

Планируется строительство здания Центра Управления производством, сообщили на запрос «Орелграда» в ФКУ Упрдор Москва-Харьков. За несколько лет значительно увеличились объемы работ на федеральных дорогах, пояснили в учреждении. Центр Управления позволит повысить эффективность решения задач. Предполагается, что будущее здание будет иметь три этажа. Проект строительства находится в Главгосэкспертизе России, поэтому конкретные параметры сооружения в Упрдоре пока не уточняют. В здании Центра Управления производством будут размещены сотрудники, задействованные в крупных проектах.

«ФКУ Упрдор Москва-Харьков ежегодно выполняет большой объем работ по капремонту, ремонту и содержанию подведомственной сети федеральных автодорог, протяженность которых составляет более двух с половиной тысяч километров, – отмечено в ответе на запрос. – На сегодняшний день реализуется ряд крупных проектов: это, прежде всего, капремонта нескольких участков дорог с расширением проезжей части. В 2023-2025 годах в Тульской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях запланировано перевести в четыре полосы более 84 километров федеральных трасс. Например, в Орловской области уже введен в эксплуатацию отрезок с 0 км по 6 км дороги Р-119 Орел-Тамбов, активно проводятся работы и на автомагистрали М-2 «Крым» в Кромском и Троснянском районах (км 422-км 437), где также число полос увеличится до четырех, что значительно повысит безопасность и пропускную способность участков с высокой интенсивностью движения. При условии доведения лимитов финансирования в период 2025 — 2028 гг. планируется воплотить один из самых масштабных и значимых проектов — строительство Западного обхода г. Орла, что позволит снизить транспортную нагрузку на Карачевскую улицу и переулок Маслозаводской, сократить транспортные издержки и время в пути для огромного числа перевозчиков».

ИА «Орелград»