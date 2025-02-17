Орловских чиновников предупредили о сжатых сроках на контрактацию

До 1 апреля должны найти подрядчиков на благоустройство.

В 2025 году в регионе продолжится улучшение качества городской среды, сообщил на заседании правительства 17 февраля руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин. На реализацию программы будет выделено 1,1 млрд рублей. Она включает 74 дворовые и 40 общественных территорий.

Сергей Латынин отметил, что перевыполнение плана должны достичь за счет экономии и повторных торгов. На данный момент семь из 37 муниципальных образований завершили конкурсные процедуры, заключены контракты по 24 дворовым и 14 общественным территориям. Латынин подчеркнул необходимость активизировать работу для заключения контрактов на 100% объектов благоустройства до 1 апреля.

«Хотелось бы обратить внимание на необходимость муниципальных образований активизировать работу и принять исчерпывающие меры».

С 2025 года начнется реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Пять муниципальных образований Орловской области получат гранты на общую сумму 380,1 млн рублей.

Отметим, аналогичный победитель «Мценская верста» стартовал в 2024 году, но будет завершаться в 2025.

ИА “Орелград”