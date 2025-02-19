Орловский старец Илий находится в реанимации

19.2.2025 | 10:10 Новости, Общество

Такую информацию сообщили в соцсетях.

Фото: vposad.ru

В частности, соответствующий пост появился в группе «Пасха Красная. Оптина – Корабль Православия» «Вконтакте».

«️Батюшка на данный момент в реанимации. А его, смиренного схимника, просьба ко всем нам сегодня была такова: «Молитесь за Россию»», – сообщается в публикации.

Напомним, что сейчас Илию (Ноздрину) уже 92 года. В 2023-м году он попадал в больницу в связи с серьёзными проблемами со здоровьем.

В минувшем году было возбуждено уголовное дело в отношении Геннадияй Цуркова, многолетнего «опекуна» известного православного монаха. Его заподозрили в попытке похищения старца. Известно, что последнее время Илий находился в Калужской области в монастыре «Оптина пустынь».

ИА «Орелград»


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