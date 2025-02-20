Прокуратура разберётся с ЧП в хотынецкой школе

Такое поручение дал прокурор Орловской области.

Алексей Тимошин потребовал разобраться с причинами коммунальной аварии, которая произошла в средней общеобразовательной школе имени Поматилова.

Учреждение находится в посёлке Хотынец. Ранее здесь пытались сделать капремонт. Однако в итоге на подрядчика возбудили два уголовных дела — о хищении аванса (около 35 миллионов рублей) и попытке хищения ещё 119 миллионов, выделенных на оплату данных работ.

О ЧП сообщила журналистка Валентина Остроушко. Прокуратура проверила и подтвердила эту информацию. Коммунальная авария произошла 18 февраля вечером — пострадал первый этаж школы.

В ведомстве указали, что в школе проводился демонтаж сантехники, причём прямо в период образовательного процесса, что является нарушением санитарных требований.

Надзорное ведомство внесло директору представление. «В настоящее время аварийная ситуация устранена», – пояснили в пресс-службе.

Также прокуратура взяла на контроль соблюдение прав школьников на получение образования.

ИА «Орелград»