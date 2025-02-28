«АПК Юность» предостерегли от неправильного отношения к земле

Россельхознадзор предполагает, что около 30 гектаров заросли сорняками, кустарниками и деревьями.

Речь идёт о землях, отведённых под сельское хозяйство. Участки находятся в Колпнянском районе в Крутовском сельском поселении.

Как рассказали в региональном Управлении ведомства, предполагаемые нарушения выявили в текущем месяце. Специалисты сделали это онлайн — используя данные публичной кадастровой карты.

ООО «Агропромышленная корпорация Юность» является собственником земель. Ей и объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

Ранее стало известно, что на Орловщине выявили 789 тонн некачественной пшеницы.

ИА «Орелград»