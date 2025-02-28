«АПК Юность» предостерегли от неправильного отношения к земле

28.2.2025 | 16:10 Закон и порядок, Новости

Россельхознадзор предполагает, что около 30 гектаров заросли сорняками, кустарниками и деревьями.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Речь идёт о землях, отведённых под сельское хозяйство. Участки находятся в Колпнянском районе в Крутовском сельском поселении.

Как рассказали в региональном Управлении ведомства, предполагаемые нарушения выявили в текущем месяце. Специалисты сделали это онлайн — используя данные публичной кадастровой карты.

ООО «Агропромышленная корпорация Юность» является собственником земель. Ей и объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

Ранее стало известно, что на Орловщине выявили 789 тонн некачественной пшеницы.

ИА «Орелград»


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