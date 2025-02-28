Иконников рассказал на облсовете о разговоре с Лежневым

28.2.2025 | 10:29 Важное, Новости, Общество

Заседание проходит в Орле в эти минуты.

Фото: УФСИН по Орловской области

Напомним, о встрече сенатора, главы орловского обкома КПРФ, Василия Иконникова и советника губернатора Сергея Лежнева стало известно в январе. Иконников уже дал соответствующие комментарии на ресурсах компартии. Однако на сегодняшнем облсовете отдельные депутаты вновь потребовали у него объяснений.

«Уважаемые коллеги, я надеюсь, ни у кого здесь нет сомнений в том, что сенатор Российской Федерации нарушил закон», – двусмысленно начал Иконников. Далее он напомнил: «Сенатор Российской Федерации имеет право посетить следственный изолятор, ознакомиться с условиями содержания заключенных под стражей, медицинским обслуживанием и так далее. Ровно эти вопросы мной там были рассмотрены».

«Что касается посещения заключенного под стражей Лежнева, то я присутствовал не один, со мной были еще два сотрудника УФСИН… Это могут подтвердить сотрудники следственного изолятора», – указал Иконников.

В финале своей реплики сенатор ещё раз призвал депутатов «руководствоваться законом».

ИА «Орелград»


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