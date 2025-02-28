Опубликован рейтинг орловских застройщиков

Объединенная домостроительная корпорация в рейтинге ЕРЗ стала лидером по объему введенного жилья в 2024 году с показателем 88 624 м².



ОДСК ввела в эксплуатацию семь домов в четырех жилых комплексах. По объему среди всех застройщиков России занимает 63 место. ОДСК удерживает лидирующие позиции в регионе не первый год, активно развивая современные стандарты строительства: закрытые дворы, умные технологии доступа, разнообразная отделка квартир и планировочных решений. В настоящее время компания строит несколько жилых комплексов в разных районах Орла и пригорода, предлагая различные варианты жилья – от смарт-формата до двухуровневых с террасами.

На втором месте по объему введенных квадратных метров СЗ «Фортуна» – 28,98 тыс. кв. м. Застройщик ввел в эксплуатацию один дом в жилом комплексе «Крылья» на Веселой слободе в Орле. На третьем месте – «Ударник». Сдан ЖК «Авиа» на Межквартальной улице. Введено 17,55 тыс. кв. м. На четвертом месте многострадальный дом на улице Космонавтов. Введено 12,1 тыс. кв. м. Правда, дольщикам пришлось ждать своих квартир почти восемь лет, привлекать внимание главы СКР и прокуратуры. Замыкает пятерку ГК «СТС-Групп» – 7,7 тыс. кв. м. Еще 14 тыс. кв. м в Орловской области общими усилиями построили СМУ №2 (по первому в Орле договору о комплексном развитии территории), «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» и «Стройдом» (Ливны).

ИА “Орелград”