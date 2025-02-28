Пьяный водитель отправил в больницу девочку и женщину

Автомобиль перевернулся на трассе «Орёл — Знаменское».
Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.
Авария произошла накануне вечером, в 20 часов 15 минут.
37-летний водитель ехал на фургоне «Соболь» (ГАЗ 2752) со стороны Знаменского в сторону Орла. Мужчина был нетрезв.
Примерно на 29-м километре он съехал с дороги и перевернулся.
Пострадали двое пассажиров — 4-летняя девочка и 26-летняя женщина. Обоих пришлось госпитализировать. Ребёнка отправили в НКМЦ имени Круглой, а взрослую — в другое медицинское учреждение Орловской области.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. Из них в двух случаях не обошлось без пострадавших. Всего травмы получили четверо человек.
ИА «Орелград»