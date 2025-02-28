Пьяный водитель отправил в больницу девочку и женщину

28.2.2025 | 12:10 Новости, Происшествия

Автомобиль перевернулся на трассе «Орёл — Знаменское».

Фото: ГАИ Орловской области

Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне вечером, в 20 часов 15 минут.

37-летний водитель ехал на фургоне «Соболь» (ГАЗ 2752) со стороны Знаменского в сторону Орла. Мужчина был нетрезв.

Примерно на 29-м километре он съехал с дороги и перевернулся.

Пострадали двое пассажиров — 4-летняя девочка и 26-летняя женщина. Обоих пришлось госпитализировать. Ребёнка отправили в НКМЦ имени Круглой, а взрослую — в другое медицинское учреждение Орловской области.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. Из них в двух случаях не обошлось без пострадавших. Всего травмы получили четверо человек.

ИА «Орелград»


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