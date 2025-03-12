Орловца будут судить за призывы и фейки

Житель Орловской области признал вину, но частично.

Как рассказали в областном Управлении Следственного комитета России, подозреваемый разместил сомнительную информацию в интернете в мае 2022-го года. Публикация вышла в одной из социальных сетей на его личной странице. Она побуждала к насильственной смене власти и президента России.

Тогда же, тоже в социальной сети, в одном из сообществ мужчина неоднократно разместил в комментариях ложные сведения. Они касались использования вооружённых сил России в целях защиты интересов и граждан страны.

В итоге ему предъявили обвинения по уголовным статьям 205 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 207 («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Во время следствия орловец находился под стражей. Он признал вину, но только частично.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

Как уточнили в прокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд.

ИА «Орелград»