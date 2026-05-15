На Орловщине поддержат детей-сирот, участвовавших в СВО

Им предоставят преимущественное право на жилье.

Правительство Орловской области внесло важные изменения в порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Новый документ устанавливает приоритетное право на жилье для тех, кто принимал участие в специальной военной операции. Согласно обновленной редакции, действие порядка распространяется на детей-сирот, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

А также на тех детей-сирот, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Отныне они имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в соответствующий список. Для реализации этого права при подаче заявления о предоставлении жилого помещения детям-сиротам потребует дополнительно представить копию документа, подтверждающего их участие в специальной военной операции или выполнение указанных выше задач.

Постановлением правительства также скорректированы некоторые процедурные сроки. Так, органы местного самоуправления теперь должны направлять в уполномоченный орган список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в срок до 1 мая, а не до 1 июня, как это было ранее. А крайний срок заключения договора найма специализированного жилого помещения по итогам рассмотрения заявления перенесен с 10 июня на 10 мая. Кроме того, сокращен срок информирования граждан о наличии жилых помещений: не позднее трех рабочих дней со дня включения жилья в специализированный фонд вместо прежнего, более длительного срока. Также правительство обновило типовые формы документов, которые надо заполнять при оформлении жилья детям-сиротам.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что еще четверо детей-сирот в Орловском муниципальном округе получили ключи от собственных квартир. Жилье они получили в рамках государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Программа направлена на создание условий для обеспечения безопасным и современным жильем каждого ребёнка из социально незащищённых слоев общества.

Ключи новоселам вручили представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. В областном бюджете на 2026 год непосредственно для Орловского муниципального округа на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 74,2 миллиона рублей. Округ традиционно одним из первых муниципалитетов осваивает бюджетные средства в полном объеме в начале года и предоставляет жилье детям уже в первом полугодии, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”