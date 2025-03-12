В Орле на памятнике Ленину восстановили подпись

Также у подножия монумента установили табличку.

Работы проводились сегодня утром. Ими занимались сотрудники ООО «Специальное научно-реставрационное предприятие «Реставрация»». К настоящему моменту работы завершены, сообщают «Орловские новости».

На постаменте памятника появилась надпись «Ленин Владимир Ильич», а у подножия — табличка с краткой информацией о скульптуре (включая её регистрационный номер).

Причиной изменений стали требования законодательства.

Данный памятник вождю появился в Орле в 1949-м году. В 1961-м он находился на реконструкции. Монумент считается объектом культурного наследия регионального значения. Также он внесён в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

ИА «Орелград»