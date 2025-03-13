В Орле стартовал конкурс социальной рекламы

Принять участие в конкурсе может молодежь.

Городской конкурс социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» стартовал в Орле. Продлится он по 18 апреля 2025 года. Как следует из положения о конкурсе, организован он силами администрации областного центра в целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений и экстремизма в молодежной среде, усиления мер по предупреждению девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни. Проходит он по линии муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла.

Организатором выступает городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Целью является привлечение внимания к социальным проблемам в молодежной среде, в том числе к проблемам распространения и употребления табачных изделий, алкогольных напитков, наркотических веществ через активизацию творческого потенциала подростков и молодежи. Конкурс призван помочь формированию системы воспитания подрастающего поколения, основанной на толерантности, культуре конструктивного общения, патриотизме и гражданской ответственности.

Кроме того, его задачей является противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодежной среде и неформальных молодежных объединениях. Участниками могут стать школьники и студенты, а также прочие жители города Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В номинации «Лучшая наглядная реклама» надо представить плакат, «содержащий популяризацию ведущих общественных ценностей, привлекающий внимание общества к социально значимым проблемам».

Творческая работа может быть выполнена в различных жанрах и техниках: акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация. Допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с помощью электронных средств, в том числе коллажи. В номинации «Лучший видеоролик» жюри будет оценивать видеоклипы, отражающие в оригинальной и художественной форме тему конкурса. Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.

Как подчеркивают организаторы, конкурсные работы должны быть направлены на раскрытие социально значимых тем: профилактика наркомании, курения, игромании, алкоголизма, ВИЧ/СПИД, терроризма, экстремизма и фейков. Актуальны и темы толерантности и волонтерского движения. Прием работ продлится по 11 апреля 2025 года. Лучшие работы и фрагменты видеороликов с согласия авторов будут использованы для проведения социальных акций на территории города Орла, а также для изготовления печатной продукции профилактической направленности.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»