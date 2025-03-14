19 орловцев пожаловались первому зампрокурора на необеспечение лекарствами

Юрий Пахолков провёл тематический личный приём.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Первый заместитель прокурора региона принял граждан с сообщениями о нарушениях, допущенных при обеспечении лекарствами, а также техническими средствами реабилитации.

На приём пришли 19 человек. Пахолков ответил на поступившие вопросы, разъяснил положения законодательства, а также дал поручения о проверке информации и восстановлении законности.

В минувшем году прокуратура Орловской области направила в суды около 1600 исков, связанных с данной проблематикой. Также она добилась, чтобы в 2025-м из бюджета на соответствующие цели дополнительно направили около 400 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что благодаря вмешательства прокуратуры «Квадра» пересчитала плату после ЧП на теплосетях.

ИА «Орелград»