Во второй тур орловского «Учителя года» вышли 11 человек

Продолжается областной этап всероссийского конкурса педагогов.
После первого тура осталось 11 участников. Их имена назвали в Департаменте образования Орловской области:
- Анастасия Вишневецкая (школа №5 Орла),
- Зинаида Долягина (школа №12 Орла),
- Ксения Каинкова (гимназия №34 Орла),
- Наталия Киреева (гимназия города Болхова),
- Галина Костина (Русско-Бродская школа Верховского района),
- Алексей Оболешев (Жилинская школа Орловского муниципального округа),
- Дарья Пенькова (лицей №40 Орла),
- Валерия Платонова (школа №27 Орла),
- Сергей Савенков (школа №53 Орла),
- Светлана Сопнева (Мезенский лицей)
- и Татьяна Филатова (гимназия города Ливны).
Далее учителям предстоит пройти испытания «Мастер-класс» и «Образовательный интенсив с обучающимися».
Ранее сообщалось, что в областном этапе конкурса участвуют 22 человека.
ИА «Орелград»