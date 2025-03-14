Во второй тур орловского «Учителя года» вышли 11 человек

Продолжается областной этап всероссийского конкурса педагогов.

После первого тура осталось 11 участников. Их имена назвали в Департаменте образования Орловской области:

Анастасия Вишневецкая (школа №5 Орла),

Зинаида Долягина (школа №12 Орла),

Ксения Каинкова (гимназия №34 Орла),

Наталия Киреева (гимназия города Болхова),

Галина Костина (Русско-Бродская школа Верховского района),

Алексей Оболешев (Жилинская школа Орловского муниципального округа),

Дарья Пенькова (лицей №40 Орла),

Валерия Платонова (школа №27 Орла),

Сергей Савенков (школа №53 Орла),

Светлана Сопнева (Мезенский лицей)

и Татьяна Филатова (гимназия города Ливны).

Далее учителям предстоит пройти испытания «Мастер-класс» и «Образовательный интенсив с обучающимися».

Ранее сообщалось, что в областном этапе конкурса участвуют 22 человека.

ИА «Орелград»