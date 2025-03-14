Во второй тур орловского «Учителя года» вышли 11 человек

14.3.2025 | 18:00 Новости, Образование

Продолжается областной этап всероссийского конкурса педагогов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

После первого тура осталось 11 участников. Их имена назвали в Департаменте образования Орловской области:

  • Анастасия Вишневецкая (школа №5 Орла),
  • Зинаида Долягина (школа №12 Орла),
  • Ксения Каинкова (гимназия №34 Орла),
  • Наталия Киреева (гимназия города Болхова),
  • Галина Костина (Русско-Бродская школа Верховского района),
  • Алексей Оболешев (Жилинская школа Орловского муниципального округа),
  • Дарья Пенькова (лицей №40 Орла),
  • Валерия Платонова (школа №27 Орла),
  • Сергей Савенков (школа №53 Орла),
  • Светлана Сопнева (Мезенский лицей)
  • и Татьяна Филатова (гимназия города Ливны).

Далее учителям предстоит пройти испытания «Мастер-класс» и «Образовательный интенсив с обучающимися».

Ранее сообщалось, что в областном этапе конкурса участвуют 22 человека.

ИА «Орелград»


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