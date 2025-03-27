Орловцы обсуждают демографические стандарты

Государство и работодатели должны способствовать созданию благоприятной среды для гармоничного сочетания работы и семьи.

Орловская область находится на дне демографической ямы: превышение числа умерших над числом родившихся за 2023 год – в 2,4 раза, за 2024 год – в 2,5 раза. Коэффициент естественной убыли в расчете на тысячу человек увеличивается. Орловская область в антилидерах среди регионов Центрального федерального округа. Суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году – 1,17 детей на 1 женщину. Значение показателя на 20,5% меньше, чем в целом по России, на 12,0 % меньше, чем в ЦФО. Одними из основных причин негативной тенденции власти региона признают вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин, рожденных в нестабильные 1990-е годы, а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период.

В феврале этого года в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел круглый стол, где обсуждалось создание демографического стандарта – комплекса мер поддержки родителей со стороны работодателей и государства. Член регионального общественного совета женского движения «ЕР» Татьяна Борисова считает, что привлечение к теме различных лидеров мнений – представителей общественности, органов власти, работодателей – позволит синхронизировать процесс и более эффективно реализовывать выработанные механизмы. В интервью «Орловскому Вестнику» Борисова подчеркнула, что «ЕР» за прошлый год внесла в Госдуму на рассмотрение более полусотни законопроектов о поддержке родителей и семей.

«И меня, как работающую маму, это не может не радовать. Но, тем не менее, как руководитель организации, который ежедневно находится в контакте с работниками, имеющими детей, заинтересована напрямую в том, чтобы они могли совмещать статус родителей со своей профессиональной деятельностью», – подчеркнула Татьяна Борисова.

Основные меры поддержки семей с детьми могут включать корпоративные выплаты (материальную помощь при рождении ребенка, при поступлении детей в первый класс и так далее). Также возможна трансформация корпоративной среды в части создания специальной инфраструктуры для сотрудников-родителей, организация круглогодичных мероприятия для семей. Со стороны региона Татьяна Борисова отметила новую меру поддержки, которая введена с начала года, – выплата 100 тысяч рублей для беременных обучающихся ссузов и вузов. (Также отметим открытие детской комнаты в ОГАУ).

Демографический стандарт региона – это комплекс принципов и подходов к развитию демографических процессов в субъекте, включающий проектирование, реализацию и оценку деятельности в этой сфере. Модель включает два основных направления: формирование условий (экономических, социальных, инфраструктурных, психологических и даже информационных), работу с восприятием ценностей и смыслов.

«Учитывая последние тенденции на рынке труда и в деторождении, могу сказать, что есть ряд предложений по его наполнению и содержанию, – сообщила Татьяна Борисова.

Во-первых, такой демографический стандарт должен быть единым и действовать на государственном уровне. Это важно для того, чтобы не было «перекосов» в различных регионах. Нельзя допускать, чтобы где-то семьи получали больше, а где-то меньше.

Во-вторых, в демографический стандарт необходимо включить комплексное психологическое сопровождение родителей. Порой молодой маме или отцу сложно справиться с двойной нагрузкой. И наша задача им помочь, найти пути выхода из эмоционального тупика.

В-третьих, мы должны помнить, что предприятия и их мощности разные. Необходимо четко разграничивать компетенции государства и работодателя: где, как и на каком уровне органы государственной власти будут содействовать реализации этого стандарта.

Считаю, что если такой стандарт будет принят с учетом мнения всех заинтересованных групп, то мы получим не просто рамочный документ, а реальную дорожную карту, благодаря которой родители смогут спокойно совмещать карьеру с таким прекрасным статусом, как материнство и отцовство».

ИА “Орелград”