На Орловщине разбился несовершеннолетний мотоциклист

Он не имел права садиться за руль.

ДТП произошло в Свердловском районе накануне в 16 часов 45 минут. ДТП случилось между деревнями Гагаринка и Хотетово, рядом с железнодорожным переездом.

15-летний водитель не имел права управлять мотоциклом. Однако это его не остановило. В итоге он врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

Подросток получил серьёзные травмы. Его госпитализировали в Орёл, в НКМЦ имени Круглой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано семь ДТП. Пострадали двое человек. Об этом сообщили в ГАИ региона.

ИА «Орелград»