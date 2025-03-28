На Орловщине разбился несовершеннолетний мотоциклист

28.3.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Он не имел права садиться за руль.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло в Свердловском районе накануне в 16 часов 45 минут. ДТП случилось между деревнями Гагаринка и Хотетово, рядом с железнодорожным переездом.

15-летний водитель не имел права управлять мотоциклом. Однако это его не остановило. В итоге он врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

Подросток получил серьёзные травмы. Его госпитализировали в Орёл, в НКМЦ имени Круглой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано семь ДТП. Пострадали двое человек. Об этом сообщили в ГАИ региона.

ИА «Орелград»


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