Орловский краевед обнаружил бюст Сталина

Он установлен в Покровском районе на родине поэта Блынского.
О находке рассказал известный автор краеведческих материалов Александр Полынкин. Его статья вышла на сайте клуба «Мастера».
Бюст установлен в деревне Васютино. Этот населённый пункт является родиной орловского поэта Дмитрия Блынского.
Скульптура размещена на границе деревни, прямо при въезде, рядом с первым домом. Это частная территория, однако бюст хорошо видно всем, кто проезжает или проходит мимо.
Сообщается, что его приобрели и установили силами двух местных жителей. Это произошло в октябре минувшего года.
«Насколько известно, он пока единственный на Орловщине», – уточнил краевед.
Также в 2020-м году бюст Сталина появился в местной деревне Дубинкина. Он тоже устанавливался в частном порядке. Однако затем скульптура исчезла.
Напомним, что уже принято официальное решение об установке бюста Сталина в областном центре.
ИА «Орелград»