Орловский краевед обнаружил бюст Сталина

31.3.2025 | 15:45 Новости, Общество

Он установлен в Покровском районе на родине поэта Блынского.

Фото: klub-mastera.narod.ru / Александр Полынкин

О находке рассказал известный автор краеведческих материалов Александр Полынкин. Его статья вышла на сайте клуба «Мастера».

Бюст установлен в деревне Васютино. Этот населённый пункт является родиной орловского поэта Дмитрия Блынского.

Скульптура размещена на границе деревни, прямо при въезде, рядом с первым домом. Это частная территория, однако бюст хорошо видно всем, кто проезжает или проходит мимо.

Сообщается, что его приобрели и установили силами двух местных жителей. Это произошло в октябре минувшего года.

«Насколько известно, он пока единственный на Орловщине», – уточнил краевед.

Также в 2020-м году бюст Сталина появился в местной деревне Дубинкина. Он тоже устанавливался в частном порядке. Однако затем скульптура исчезла.

Напомним, что уже принято официальное решение об установке бюста Сталина в областном центре.

ИА «Орелград»


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