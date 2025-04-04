В Орле ямы чинят камнями и мусором

4.4.2025 | 14:49 ЖКХ, Новости

С проблемой столкнулись жители Заводского района.

Фото: Штаб ОНФ в Орловской области

Очередное проблемное место выявили в «Общероссийском народном фронте». Как рассказали в региональном штабе общественной организации, оно находится на перекрёстке улиц Калинина и Корчагина.

Относительно недавно здесь сделали дорожный ремонт, но только на отдельных участках. Другая часть дороги пришла в негодное состояние.

Местные жители заполняют ямы бордюрными камнями и строительным мусором. Это единственный способ проехать к своим домам.

Пока что «Народный фронт» обратился в городскую администрацию с просьбой внести дорогу в план ремонтных работ на ближайшее время.

Ранее Орловская область «прославилась» благодаря ремонту дороги кабачками в Верховье. Новость вызвала широкий резонанс. Затем уже в Орле яму на дороге обозначили могильным крестом.

ИА «Орелград»


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