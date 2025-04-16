На Покровской в Орле застройщику понадобилась дополнительная земля

Принято решение о подготовке проекта межевания территории.

Документ, датированный 24 февраля, опубликован на Портале Орловской области 14 апреля. Управление градостроительства региона рассмотрело обращение Цуканова Владислава Владимировича. Чиновники приняли решение о подготовке проекта межевания территории на улице Покровской в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030401:464 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Отделу документации управления градостроительства поручено обеспечить подготовку технического задания, после разработки следует выполнить проверку проекта на соответствие требованиям законодательства.

Заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 527, контактный телефон 598-266, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Отметим, горсовет Орла уже рассматривал облик новостройки на Покровской. Четырехэтажный дом предусматривал одно и двухуровневые апартаменты с панорамным остеклением. Цуканов Владислав Владимирович руководит ООО «Ударник». Компания строила дома на улице Межквартальной. В работе проект на улице Кузнецова.

ИА “Орелград”