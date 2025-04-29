«Спасское-Лутовиново» признали безопасным после атаки БПЛА

Однако доступ в парк остаётся ограниченным по другим причинам.

Об этом сообщили в соцсетях тургеневского музея-заповедника. Как пояснили в учреждении, представители инженерно-технической службы Росгвардии и сотрудники Следственного комитета России установили, что в настоящий момент какая-либо опасность для работников и посетителей музея-заповедника отсутствует.

Экскурсии по Дому Тургеневых и Флигелю изгнанника проводятся в обычном режиме. Также для всех желающих доступна выставка «Невидимые нити».

Однако доступ в парк «Спасского» временно ограничен. Причина — сильный ветер. Сейчас его скорость составляет от 12 до 17 метров в секунду.

Также в учреждении уточнили, что мероприятия, запланированные на майские праздники, проведут в полном объёме.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»