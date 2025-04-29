В Орловской области нашли сбитый самолет

Находка была сделана в рамках весеннего этапа «Вахты Памяти».

В Орловской области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне члены поискового отряда «Память» регионального Управления ФССП, «Поиск» Академии ФСИН из города Рязани и «Красноармеец» СИЗО-1 города Орла приняли участие в весенней экспедиции в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти 2025». Полевые работы проводились вблизи села Задушное Новосильского района. На глубине около трех метров были обнаружены фрагменты двигателя, приборов и шасси советского самолета, сбитого или потерпевшего крушение в годы войны.

«Предположительно, это мог быть истребитель ЛА-5, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области. – Кроме того, удалось установить номер двигателя самолета, что позволит в дальнейшем определить судьбу экипажа. По мнению самих поисковиков, это летчица по фамилии «Журова». Ремень именно с такой подписью был обнаружен в прошлом году недалеко от места локации».

«Мы работаем на локации несколько дней, – уточнил Александр Чепурнов, руководитель поискового объединения «Отечество», заместитель начальника отделения оперативного дежурства УФССП России по Орловской области. – По обнаруженным фрагментам самолета удалось установить номер двигателя и, возможно, в дальнейшем мы узнаем судьбу экипажа. У нас есть предположение, это летчица по фамилии «Журова». Ремень с такой подписью был обнаружен недалеко от места локации в прошлом году».

Советский одномоторный истребитель ЛА-5 был создан в 1942 году ОКБ-21 под руководством С.А. Лавочкина в Горьком. Базой для его создания послужил истребитель ЛаГГ-5, который до войны считался лучшим советским истребителем. Но первые же месяцы Великой Отечественной войны показали, что ЛаГГ-3 существенно уступает по основным показателям новым немецким истребителям Мессершмитт Вf 109F и Вf 109G.

Началось сокращение его производства, и с июля 1942 года было налажено массовой производство истребителей ЛА-5. Он представлял собой одноместный моноплан цельнодеревянной конструкции с убирающимся шасси и закрытой кабиной. В период с 1942 по 1944 годы было выпущено около 10 000 различных модификаций этого самолета. По массовости его превзошел только Як-9. Позже на базе ЛА-5 был создан истребитель ЛА-7.

Возможно, именно такой легендарный самолет и нашли поисковики на орловской земле. «Поисковые работы продолжаются. В преддверии 80-летия Победы каждый найденный артефакт становится символом мужества, самоотверженности и стойкости нашего народа в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнули в пресс-службе регионального Управления ФССП.

ИА “Орелград”