На Орловщине отработали ликвидацию очага холеры

Учения прошли в Орловской областной клинической больнице.

Об этом рассказали в соцсетях учреждения. Как отметили в ООКБ, в мировом масштабе ситуация с этим заболеванием остаётся нестабильной. Периодически возбудители холеры попадают в Россию из других стран.

В учениях участвовали сотрудники Роспотребнадзора, «Орловской дезстанции», различных подразделений областной больницы. Участники отработали основные санитарные мероприятия, порядок оповещения, алгоритмы действий при выявлении пациента с подозрением на холеру.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили о появлении поддельного письма, якобы подписанного главой ведомства Анной Поповой. Фейковое послание носит название «Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции». Письмо-подделку распространяют по электронной почте.

В ведомстве категорически опровергают информацию, которая содержится в этом послании.

ИА «Орелград»