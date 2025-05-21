Прокурор области встретился с хозяевами домов, повреждённых БПЛА

Массированной вражеской атаке подвергся Болхов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, Алексей Тимошин выехал на место. Он лично координирует действия правоохранительных органов.

Также прокурор области встретился с хозяевами строений, повреждённых атакой. Это «несколько частных жилых домов». Восстановление прав данных граждан поставлено на контроль.

Известно, что на месте продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Напомним, в результате этой атаки также получил повреждения Болховский завод полупроводниковых приборов, однако никто не пострадал. Всего с 20 часов 20 мая по 8 часов 21 мая над Орловщиной сбили 54 вражеских боевых дрона. Также уже позднее Минобороны России сообщило о ещё 30 БПЛА, сбитых в небе над Орловской областью (с 08:00 до 11:30 сегодняшнего дня).

ИА «Орелград»