Прокурор области встретился с хозяевами домов, повреждённых БПЛА

21.5.2025 | 13:30 Важное, Новости, СВО

Массированной вражеской атаке подвергся Болхов.

vk.com/proc_57

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, Алексей Тимошин выехал на место. Он лично координирует действия правоохранительных органов.

Также прокурор области встретился с хозяевами строений, повреждённых атакой. Это «несколько частных жилых домов». Восстановление прав данных граждан поставлено на контроль.

Известно, что на месте продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Напомним, в результате этой атаки также получил повреждения Болховский завод полупроводниковых приборов, однако никто не пострадал. Всего с 20 часов 20 мая по 8 часов 21 мая над Орловщиной сбили 54 вражеских боевых дрона. Также уже позднее Минобороны России сообщило о ещё 30 БПЛА, сбитых в небе над Орловской областью (с 08:00 до 11:30 сегодняшнего дня).

ИА «Орелград»


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