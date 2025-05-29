Орловцы стали чаще жаловаться на бонус-малус

Количество жалоб по сравнению с прошлым годом возросло на 11 процентов.

В первом квартале 2025 года жители Орловской области направили в Банк России 259 жалоб на различные финансовые организации. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 3 процента. Такие сведения обнародовало Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В ведомстве отметили любопытную тенденцию: все чаще объектами жалоб становятся банки.

«Больше всего жалоб – а именно 184 – поступило на банки, уточнили в региональном отделении Центробанка. – Количество обращений на 11,5 процента превышает результат первых трех месяцев прошлого года. При этом четверть жалоб связана с вопросами потребительского кредитования. В основном это проблемы с погашением долга: из-за нехватки у заемщика денег или по другим причинам».

Жалобы на микрофинансовые организации не исчезли, но и здесь наблюдается новая тенденция. Жители Орловской области высказывают в адрес МФО все меньше претензий. По сравнению с первым кварталом 2024 года количество жалоб на микрофинансистов сократилось на значительные 40 процентов, причем за первые три месяца текущего года орловцы подали всего 38 жалоб на МФО. Большая часть из них касалась вопросов выдачи займов.

«С прошлого года МФО должны предупреждать заемщика о риске не справиться с платежами по займу, если на погашение долга у человека будет уходить больше 50 процентов его дохода. А в 2025 году будут вводиться дальнейшие меры, направленные на снижение закредитованности граждан. Например, снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100 процентов и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов», – комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

Кроме того, в текущем году орловцы написали 24 жалобы на действия страховых компаний, тогда как годом ранее Банк России получили от жителей региона всего 13 таких обращений. То есть, количество жалоб на страховщиков выросло почти вдвое. Однако структура и тематика обращения за год практически не изменились. Как и в прошлом году, значительная часть жалоб связана с покупкой полисов ОСАГО, причем больше всего орловцев волнует «коэффициент бонус-малус».

ИА “Орелград”