Русский Брод все же получит модульную амбулаторию

Жители орловского села хотели сохранить существующее здание.

БУЗ ОО “Верховская ЦРБ” 16 июня заключило контракт с ООО “К-МОДУЛЬ” на быстровозводимую модульную врачебную амбулаторию. Цена – 25 955 000 рублей. Объект появится в селе Русский Брод на улице Ливенской (д. 44). Срок исполнения контракта – 31 октября 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

По данным kartoteka.ru, ООО “К-МОДУЛЬ” зарегистрировано в 2015 году во Владимирской области. Чистая прибыль компании за 2024 год – минус 30,9 млн рублей.

Отметим, селяне требовали отремонтировать существующее здание амбулатории. Они беспокоятся, что в новом модульном не будут оказывать услуги, которые получают сейчас. Это касается и «Скорой помощи», и рентген-кабинета, и ряда моментов, связанных с работой дневного стационара. Жители собирались на сход, обращались за помощью к депутатам и писали жалобы губернатору. Однако, по подсчетам депздрава, ремонт обойдется в два раза дороже, чем новый модуль.

ИА “Орелград”