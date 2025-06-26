Признаки дробления закупок выявили во Мценске

Депутатам орловского райцентра представили отчет о проверке программы благоустройства.

Контрольно-счетная палата представила депутатам отчет о результате проверки исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств Мценска. Из него следует, что в 2024 году заказчиками муниципальной программы было заключено 28 контрактов на сумму 134,499 миллиона рублей. Из них восемь контрактов на сумму 124,954 миллиона рублей были заключены в результате проведения электронных процедур, а 20 контрактов на сумму 9,545 миллиона рублей заключены неконкурентным способом, то есть это были закупки у единственного поставщика.

В результате проведения электронных процедур экономия бюджетных средств в 2024 году составила 659,452 тысячи рублей. Фактическое исполнение контрактов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска» в 2024 году оценивается в 122,133 миллиона рублей. В ходе проверки КСП выявила ряд нарушений и недостатков. Администрация Мценска, например, в 2023 и 2024 годах нарушала сроки оплаты по контрактам.

Управление ЖКХ приняло выполненные работы на сумму 1,357 миллиона рублей без обеспечения гарантийных обязательств. Гарантия появилась уже после приемки работ. Также были установлены многочисленные факты нарушения сроков исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками – от 1 до 104 дней. Обратили проверяющие внимание и на два контракта, заключенные управлением ЖКХ в один день с одним и тем же индивидуальным предпринимателем – один на сумму 496 тысяч рублей, второй на сумму 440 тысяч рублей. Предметом контрактов являлась поставка одноименных товаров, а именно топиарных фигур в рамках благоустройства улицы Ленина. Проект называется «Мценская верста». КСП подчеркивает, что контракты «содержат идентичные условия, направлены на достижение единой хозяйственной цели и образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную двумя самостоятельными контрактами».

По мнению аудиторов, «дробление» потребовалось кому-то для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей). Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА “Орелград”