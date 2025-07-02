15-летнего орловца госпитализировали после поездки на мопеде

Несовершеннолетний житель Орловской области врезался в автомобиль.

Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Орёл — Знаменское», на 11-м километре, накануне в 16 часов 10 минут. Подросток ехал в сторону областного центра на мопеде OKAMI.

На перекрёстке он хотел повернуть налево, но не занял крайнее положение на проезжей части. В итоге мопед врезался в автомобиль — один из вариантов первой модели «Жигулей» (ВАЗ 21013). Известно, что ей управлял 35-летний мужчина.

Водитель мопеда получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орёл, в НКМЦ имени Круглой. Подростка госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Пострадали двое человек.

ИА «Орелград»