15-летнего орловца госпитализировали после поездки на мопеде

2.7.2025 | 11:25 Новости, Происшествия

Несовершеннолетний житель Орловской области врезался в автомобиль.

Фото: vk.com/public99100082

Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Орёл — Знаменское», на 11-м километре, накануне в 16 часов 10 минут. Подросток ехал в сторону областного центра на мопеде OKAMI.

На перекрёстке он хотел повернуть налево, но не занял крайнее положение на проезжей части. В итоге мопед врезался в автомобиль — один из вариантов первой модели «Жигулей» (ВАЗ 21013). Известно, что ей управлял 35-летний мужчина.

Водитель мопеда получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орёл, в НКМЦ имени Круглой. Подростка госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Пострадали двое человек.

ИА «Орелград»


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