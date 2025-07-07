В Орле назвали сроки установки новых арт-объектов

Флаги и звёзды украсят город уже в этом месяце.

Об этом рассказал спикер горсовета Орла Василий Новиков.

Новые арт-объекты появятся на площади Ленина, на бульваре Победы и в парке Победы, а также в скверах Танкистов и Гуртьева.

К 20 июля будут установлены композиции из флаговых конструкций, а также конструкции «Звезда». Первый муниципальный контракт обошёлся в 3,8 миллиона рублей, второй — в 5,3 миллиона.

К 15 ноября в городе разместят световые фигуры «Зубров» (в рамках ещё одного контракта стоимостью 3,4 миллиона).

«Уверен, что новые арт-объекты не только сделают Орёл красивее, но и станут любимым местом для прогулок, отдыха и вдохновения», – заявил Новиков.

Также спикер горсовета уточнил, что на подобные траты (на благоустройство общественных территорий, направленное на развитие культурной сферы) запланировано 15,9 миллиона бюджетных средств. Вполне возможно, что скоро в Орле появятся и другие новые арт-объекты.

ИА «Орелград»