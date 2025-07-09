Орловский губернатор опроверг видеофейк

В ролике его цифровой двойник предупреждал о возможности попадания БПЛА врага в самолёты.

В своих соцсетях Андрей Клычков официально опроверг подлинность этого ролика.

«К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», – отметил он.

Также Клычков попросил орловцев оставаться бдительными и доверять только официальным источникам информации. Кроме того, губернатор напомнил, что о подобных вбросах нужно незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»