Орловский губернатор опроверг видеофейк

9.7.2025 | 15:45 Важное, Новости, СВО

В ролике его цифровой двойник предупреждал о возможности попадания БПЛА врага в самолёты.

Фото: ИА «Орелград»

В своих соцсетях Андрей Клычков официально опроверг подлинность этого ролика.

«К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», – отметил он.

Также Клычков попросил орловцев оставаться бдительными и доверять только официальным источникам информации. Кроме того, губернатор напомнил, что о подобных вбросах нужно незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования