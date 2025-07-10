Бастрыкин обратил внимание на Нижний Хутор

10.7.2025 | 16:20 ЖКХ, Новости

Жительнице орловской деревни пришлось ехать в больницу в ковше трактора.

Фото: vk.com/sledcomru

«Скорая помощь» не смогла пробиться в населённый пункт из-за бездорожья, хотя у орловчанки был инсульт.

Как сообщает Информационный центр Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о промежуточных результатах соответствующей проверки, а также о решении, которое будет принято по её итогам. Проверку уже проводит орловское управление СКР.

Представить информацию должен будет исполняющий обязанности руководителя управления Константин Баранов. Исполнение поручения и ход мероприятия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


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