Найдет подрядчик для ремонта Туровецкого сельского клуба

10.7.2025 | 7:08 ЖКХ, Новости

Он находится в деревне Нижний Туровец Покровского района Орловской области.

ИА “Орелград”

На электронный аукцион по поиску подрядчика была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям. 8 июля администрация Покровского района заключила контракт с орловским ООО «Долина». Цена – 11 457 114 рублей 30 копеек. Дата начала исполнения контракта – 1 января 2026. Завершение планируется в октябре того же года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, ООО «Долина» активно занимается капремонтов домов и общественных зданий, благоустройством. Работает в Орле, Мценске, Ливнах. В последнем городе компания раньше установленного срока обновило школу №5. Учредитель и директор «Долины» Валижон Султанов получил персональную благодарность от главы Ливен.

ИА “Орелград”


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