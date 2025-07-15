В Орле пройдут тренировки для подготовки к пробегу «ПоБерегу»

15.7.2025 | 12:00 Новости, Общество, Спорт

Первая из них состоится на этой неделе.

Фото: vk.com/poberegu57

Её проведёт Михаил Скитев — тренер по бегу, лидер клуба «Тургеневские борзые». Мероприятие пройдёт 17 июля в 19 часов в парке Победы на баскетбольной площадке.

Далее запланировано ещё пять тренировок. Они будут проводиться по четвергам, в то же время и в том же месте.

Сам благотворительный забег запланирован на 23 августа. В этом году он пройдёт уже в четвёртый раз.

Для участия понадобится предварительная регистрация на сайте проекта. Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: 0+

Фото: vk.com/poberegu57

ИА «Орелград»


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