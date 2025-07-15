В Орле пройдут тренировки для подготовки к пробегу «ПоБерегу»

Первая из них состоится на этой неделе.
Её проведёт Михаил Скитев — тренер по бегу, лидер клуба «Тургеневские борзые». Мероприятие пройдёт 17 июля в 19 часов в парке Победы на баскетбольной площадке.
Далее запланировано ещё пять тренировок. Они будут проводиться по четвергам, в то же время и в том же месте.
Сам благотворительный забег запланирован на 23 августа. В этом году он пройдёт уже в четвёртый раз.
Для участия понадобится предварительная регистрация на сайте проекта. Количество мест ограничено.
Возрастные ограничения: 0+
ИА «Орелград»