В День города музеи Орла станут бесплатными

Посетить их смогут все желающие.
Сделать это можно 5 августа с 10:00 до 17:00.
Правда, экскурсии проводиться не будут. Однако орловцы получат возможность самостоятельно осмотреть экспозиции.
Акцию поддержали следующие учреждения:
- Орловский краеведческий музей,
- Военно-исторический музей,
- Музей Русанова,
- Музей писателей-орловцев,
- Музей Тургенева,
- Музей Бунина,
- Дом Грановского,
- Дом-музей Леонида Андреева,
- Музей изобразительных искусств.
Возрастное ограничение: 0+
Наличие или отсутствие запретов на посещение конкретных экспозиций для лиц определённого возраста необходимо уточнять на местах.
ИА «Орелград»