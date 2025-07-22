В День города музеи Орла станут бесплатными

Посетить их смогут все желающие.

Сделать это можно 5 августа с 10:00 до 17:00.

Правда, экскурсии проводиться не будут. Однако орловцы получат возможность самостоятельно осмотреть экспозиции.

Акцию поддержали следующие учреждения:

Орловский краеведческий музей,

Военно-исторический музей,

Музей Русанова,

Музей писателей-орловцев,

Музей Тургенева,

Музей Бунина,

Дом Грановского,

Дом-музей Леонида Андреева,

Музей изобразительных искусств.

Возрастное ограничение: 0+

Наличие или отсутствие запретов на посещение конкретных экспозиций для лиц определённого возраста необходимо уточнять на местах.

ИА «Орелград»