В День города музеи Орла станут бесплатными

22.7.2025 | 16:15 История, Культура, Новости, Общество

Посетить их смогут все желающие.

ИА “Орелград”

Сделать это можно 5 августа с 10:00 до 17:00.

Правда, экскурсии проводиться не будут. Однако орловцы получат возможность самостоятельно осмотреть экспозиции.

Акцию поддержали следующие учреждения:

  • Орловский краеведческий музей,
  • Военно-исторический музей,
  • Музей Русанова,
  • Музей писателей-орловцев,
  • Музей Тургенева,
  • Музей Бунина,
  • Дом Грановского,
  • Дом-музей Леонида Андреева,
  • Музей изобразительных искусств.

Возрастное ограничение: 0+

Наличие или отсутствие запретов на посещение конкретных экспозиций для лиц определённого возраста необходимо уточнять на местах.

ИА «Орелград»


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