«Это фиаско»: в Орле расторгают контракт на капремонт дворов

На некоторых территориях «конь еще не валялся», как говорил Вдовин.

О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Орла» в 2025 году поговорили на заседании профильного комитета Горсовета 30 июля. По словам начальника управления строительства администрации Никиты Митряева, все проекты еще в сроках.

«С общественными территориями проблем нет (сквер Бунина готов на 95%). Шесть дворов провисают по материалам. Один двор будем переторговывать», – рассказал чиновник.

Однако есть проблемы с большим объемом благоустройства, который собирались реализовать на дополнительно выделенные средства. Подрядчик не местный. Начал работу на шести дворах. Один попытался сдать, но без успеха.

«Качество не устраивает. Темпы нас не устраивают. Работы не примем. Однозначно уходим в расторжение. Перспективы сотрудничать не вижу», – сообщил Никита Митряев.

«Это фиаско, – прокомментировал заместитель председателя Горсовета Сергей Швалов. – Ладно бы не начинали, но когда двор разворочен…»

Никита Митряев отметил, что с новым подрядчиком можно работать до октября. В снег заканчивать благоустройство не будут, поэтому потребуются перенос сроков и финансирования.

Сергей Швалов призвал закончить работу в первую очередь там, где люди ходить не могут из-за проведенного демонтажа.

Напомним, сразу три контракта получила компания из Севастополя ООО «Ремонтно-строительное управление». Общая их цена – 134 107 920 рублей 61 копейка. На эти средства должны были привести в порядок 25 дворов. Контракты подписаны 20 мая. Срок исполнения был – 24 сентября.

ИА “Орелград”