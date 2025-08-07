Евросоюз не отказался от торговли с Орловщиной

Торговлю с регионом продолжают вести Германия, Франция и Латвия.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям оценило объем экспертно-импортных отношений указанных регионов в подведомственной сфере. Так, по итогам первого полугодия 2025 года основными странами-импортерами стали: Беларусь – 76 процентов от общего количества поступающей подкарантинной продукции (24 912 тонн), Казахстан – 14 процентов (4641 тонна). Оставшиеся 10 процентов, или 156 тонн — это Франция, Германия, Сербия и др.

«На складах временного хранения в первом полугодии текущего года проконтролировано импортных грузов 1,19 тысячи тонн, что в 8 раз больше уровня прошлого года (в 2024 году – 155,8 тонны), – следует из информации ведомства. – Особое внимание уделяется контролю за перемещением подкарантинной продукции между странами Евразийского экономического союза. Так, с начала 2025 года из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии было проконтролировано 31,45 тысячи тонн подкарантинной продукции, что в 10 раз больше уровня 2024 года; 571 721 штука посадочного материала декоративных культур и срезки цветочных культур, что в 3 раза больше аналогичного периода 2024 года; 6580 кубометров пиломатериалов, что на 9 процентов больше уровня 2024 года».

На экспорт за первое полугодие 2025 года в 29 стран ближнего и дальнего зарубежья было отгружено 452,1 тысячи тонн подкарантинной продукции, в том числе 187,4 тысячи тонн из Орловской области. Основной объем подкарантинной продукции был отгружен в Беларусь (65 процентов), Китай (21 процент), Латвию (6 процентов). Еще 8 процентов отгрузок пришлись в первом полугодии на Киргизию, Азербайджан, Сербию и другие страны.

Стоит отметить, что Орловская и Курская области отправили на экспорт сообща 301,3 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, что почти в 3 раза меньше уровня прошлого года, когда было отгружено 829,6 тысячи тонн такой продукции. Поставки продовольственного зерна составили 173,35 тысячи тонн, что в 4 раза меньше уровня прошлого года. Были экспортированы такие культуры, как ячмень, пшеница, кукуруза, рапс, соя, просо, лен и др.

ИА «Орелград»