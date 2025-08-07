На Орловщине перезахоронили 16 красноармейцев

Они погибли в 1943-м при освобождении области от фашистов.

Перезахоронение состоялось в Свердловском районе в посёлке Куракинский.

Останки защитников Отечества обнаружил поисковой отряд «Факел». Новость сообщили в соцсетях этой организации.

На мероприятии выступили официальные лица, в том числе глава района Виктор Рожков. На церемонии присутствовали школьники, представители молодёжных организаций, местные жители.

В память о воинах провели молебен. Также был дан традиционный залп в небо — в знак благодарности и почтения к павшим.

ИА «Орелград»