Главному орловскому полицейскому исполнилось 70 лет

Юбилей отмечает начальник Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.

Свои поздравления озвучили губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, а также глава общественного совета при орловском УМВД Геннадий Сафонов.

Юрий Николаевич Савенков родился 7 августа 1955 года в Курской области в Черемисиновском районе в селе Толстый Колодец. В 1983 окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

Служба в органах внутренних дел началась около 40 лет назад — сначала в Воронежской области. Здесь Савенков прошёл путь от оперуполномоченного до начальника регионального управления уголовного розыска.

В 2008-м году Юрий Савенков занял должность первого заместителя начальника УВД по Орловской области — начальника криминальной милиции. В 2009-м — исполняющим обязанности начальника, а потом и начальником УВД по Орловской области.

В 2010-м Савенкову присвоено звание генерал-майора милиции. Также он является «Почётным сотрудником МВД» и «Почётным гражданином Орловской области». Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также медалью «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственными наградами.

