В Орле гимназия №39 не откроется к 1 сентября

Об этом определённо заявил мэр Юрий Парахин.

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, пишет «Орёлтаймс».

Парахин рассказал губернатору Клычкову об итогах встречи с родителями школьников: «Решили продолжить учёбу там, где дети учатся сейчас».

«Радости эта информация не вызывает. Вторую четверть дети должны учиться в своей школе», – отреагировал губернатор.

Ранее подобная информация звучала на комитете горсовета, но ещё в качестве предположения.

Напомним, что ещё в минувшем году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с проектированием ремонта данной гимназии (а также школы №15).

ИА «Орелград»