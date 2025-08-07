В Орле гимназия №39 не откроется к 1 сентября

Об этом определённо заявил мэр Юрий Парахин.
Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, пишет «Орёлтаймс».
Парахин рассказал губернатору Клычкову об итогах встречи с родителями школьников: «Решили продолжить учёбу там, где дети учатся сейчас».
«Радости эта информация не вызывает. Вторую четверть дети должны учиться в своей школе», – отреагировал губернатор.
Ранее подобная информация звучала на комитете горсовета, но ещё в качестве предположения.
Напомним, что ещё в минувшем году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с проектированием ремонта данной гимназии (а также школы №15).
