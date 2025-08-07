В Орле гимназия №39 не откроется к 1 сентября

7.8.2025 | 14:40 Новости, Образование

Об этом определённо заявил мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград”/ Светлана Числова

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, пишет «Орёлтаймс».

Парахин рассказал губернатору Клычкову об итогах встречи с родителями школьников: «Решили продолжить учёбу там, где дети учатся сейчас».

«Радости эта информация не вызывает. Вторую четверть дети должны учиться в своей школе», – отреагировал губернатор.

Ранее подобная информация звучала на комитете горсовета, но ещё в качестве предположения.

Напомним, что ещё в минувшем году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с проектированием ремонта данной гимназии (а также школы №15).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования