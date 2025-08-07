В Орле утвердили вложения в инфекционный комплекс больницы Боткина

Предельная сумма затрат оценена примерно в семь миллиардов рублей.

Напомним, пока комплекс находится только в стадии проектировки. Эту работу доверили петербургской компании «Монолит «М»». Проект должен быть полностью готов (включая прохождение государственной экспертизы) в ноябре будущего года.

Сам инфекционный комплекс планируется сдать в 2029-м году. Он будет состоять из нескольких корпусов, станции обеззараживания сточных вод, котельной и прачечной. Комплекс будет рассчитан на 232 койки.

Решение о вложениях в проект подписал губернатор Андрей Клычков. Предельная сумма затрат определена в 7 миллиардов 56 миллионов 164 тысяч 600 рублей. Из них на подготовку документации запланировано 93 миллиона 424 тысячи 200 рублей.

О том, что федеральный центр согласовал выделение финансирования на проект стало известно в сентябре минувшего года.

