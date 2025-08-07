Орловский спис будет украшать Ленинский мост каждый вечер

7.8.2025 | 10:45 Культура, Новости, Общество

Об этом заявили в Администрации Орла.

Фото: vk.com/oreladm

Впервые световая проекция появилась здесь в День города. Однако власти решили оставить её и после праздника. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она будет появляться здесь каждый день с наступлением сумерек.

Напомним, что орловский спис является видом традиционной русской вышивки и считается туристическим брендом нашего региона.

Его легко узнать по необычным очертаниям узоров, криволинейных, местами совершенно несимметричных.

Орловским списом расшивали полотенца и скатерти. Самая большая коллекция предметов с такой вышивкой находится в областном краеведческом музее. Это около ста экспонатов. Возраст самого старого из них превышает 200 лет.

ИА «Орелград»


