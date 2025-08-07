На Орловщине решили исправить любителя бесплатной водки

Мужчину признали виновным в совершении грабежа.

Житель поселка городского типа Кромы поплатился за свою приверженность к алкогольным напиткам. Приговором Кромского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15 процентов из его заработной платы в доход государства.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда, преступление было совершено в октябре 2024 года. В тот день подсудимый зашел в магазин федеральной торговой сети «Пятерочка». Покупать он ничего не собирался, но и без товара покидать магазин не хотел. Он взял с нижней полки стеллажа с алкогольной продукцией, расположенного слева от кассы, четыре бутылки алкогольной настойки, а именно: две бутылки настойки «Nemiroff Брусника» емкостью 0,5 литра каждая и две бутылки настойки «Три старика» емкостью 0,49 литра каждая.

С похищенным он затем скрылся, пробежав мимо кассы, не оплатив товар и не реагируя на законные, как подчеркивают в суде, требования продавца-кассира об оплате товара. Поскольку хищение чужого имущества было открытым, то есть преступление было совершено на глазах очевидцев, действия воришки были расценены как грабеж. Если бы кассир его не заметила, то под суд он мог бы пойти по статье 158 УК РФ (кража). Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке в вышестоящей инстанции.

Напомним, ранее Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении средней тяжести против собственности. Его фигуранткой стала местная жительница, которую обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Вместе с ней на скамье подсудимых оказался ее сожитель. Как установил суд, женщина придумала преступный план. Она решила устроиться менеджером пункта выдачи заказов компании «Вайлдберриз», расположенного в Орловском муниципальном округе.

Как сообщала пресс-служба суда, женщина предложила своему сожителю совершить хищение товарно-материальных ценностей со склада пункта выдачи заказов. Для этого придумала схему – подельники сами заказывали различные товары через приложение маркетплейса, хотя и не планировали их оплачивать. Более того, женщина зарегистрировалась в приложении по ложным паспортным и установочным данным другого человека, который об этом и не подозревал.

Сожители заказывали различные товары, после чего оформляли отказы от них. Женщина помещала поступившие товары на склад пункта выдачи заказов, откуда сама же и похищала их совместно со своим подельником. Таким образом, как установил суд, они, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили имущество, принадлежащее ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 183 488 рублей. Вину подельники признали. Они получили наказание в виде штрафа: мужчина – в размере 100 тысяч рублей, женщина – в размере 70 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»