Орловские охотники «бросят жребий» на добычу косули

Жеребьевку проведет областное управление экологического надзора и природопользования.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области сообщил о распределении разрешений на добычу европейской косули между физическими лицами, которые будут добывать этих животных в общедоступных охотничьих угодьях в сезон охоты 2025-2026 годов. Всего выдадут 34 разрешения на добычу 26 косуль в возрасте до 1 года и восьми взрослых особей. Разрешения выдадут для охоты на территориях Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Краснозоренского, Ливенского, Малоархангельского, Новодеревеньковского и Покровского районов.

Желающих принять участие в такой охоте, видимо, много, поэтому разрешения будут распределять путем жребия. Причем охотников разделят на две группы. Так, 50 процентов или 17 разрешений получат заявители, которые участвовали в одном или нескольких мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки и норки американской, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области. Жеребьевка для них состоится 12 августа 2025 года в 10 часов в областном управлении экологического надзора и природопользования.

Оставшиеся 17 разрешений, а также разрешения, которые по каким-то причинам вдруг не удастся распределить 12 августа, будут разыграны между теми охотниками, которые в первую группу не попали. Жеребьевка для них состоится 15 августа в 10 часов в том же управлении экологического надзора и природопользования. К участию в жеребьевке допустят тех, сведения о ком содержатся в специальном реестре. Участникам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и охотничий билет.

Согласно официальным данным, европейская косуля обитает во всех районах Орловской области. Качество угодий для нее на территории региона оценивается ниже среднего и приравнивается к 4-му классу бонитета. По данным учета 2025 года численность европейской косули на территории охотничьих угодий Орловской области, в которых планируется ее добыча, составляет 10 647 особей. Ежегодный нормативный приплод этих животных оценивается в среднем в 15 процентов.

В основном косуля обитает на территориях охотпользователей, поэтому так мало путевок выдадут в общедоступные угодья. Всего же в сезоне добычи 2025-2026 годов заявлено к добыче 1169 особей европейской косули, что составляет 10,98 процента от учтенного поголовья вида на территориях охотничьих угодий, где планируется ее добыча. Наибольшие показатели численности европейской косули зафиксированы в угодьях таких охотпользователей, как Орловская областная общественная организация детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка» (Мценский, Орловский и Залегощенский районы), ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» и ООО «Володино» (Дмитровский район).

ИА «Орелград»