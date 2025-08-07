В Орле за нарушения наказали частную охрану

7.8.2025 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Выявили нарушения сотрудники Росгвардии.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Как следует из материалов административного дела, под проверку попала частная охранная организация «Титан». Она имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности, выданную Управлением Росгвардии по Орловской области. В мае этого года на основании распоряжения начальника Центра разрешительно-лицензионной работы была проведена внеплановая выездная проверка. Сотрудники Росгвардии проверили посты охраны, расположенные в Орле, в том числе в Орловском государственном аграрном университете и общежитии Орловского государственного института культуры.

Было установлено, например, что в Орловском ГАУ работник ЧОО «оказывал охранные услуги без прохождения плановой периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств». Кроме того, несколько сотрудников организации, в том числе в общежитии института культуры, оказывали охранные услуги, не имея правового статуса частного охранника.

Проверяющие пришли к выводу, что ЧОО допустила грубые нарушения лицензионных требований, выразившиеся в выставлении на объекты охраны охранников и работников, которые не имели на то права. Организации выдали предписание об устранении нарушений лицензионных требований и завели на нее дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы рассмотрел арбитражный суд, куда обратились сотрудники Росгвардии. Он признал частную охранную организацию виновной в совершении административного правонарушения и наказал ее штрафом в размере 50 000 рублей.

Ранее пресс-служба регионального Управления Росгвардии сообщала, что проверки деятельности частных охранных организаций осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком. Например, в первом квартале 2025 года сотрудниками орловского Центра лицензионно-разрешительной работы было проэкзаменовано более 570 специалистов частных охранных организаций.

«Экзаменационные мероприятия для частных охранников осуществляются на регулярной основе и включают в себя два этапа: теоретическую часть, направленную на проверку знаний нормативных правовых актов, регулирующих охранную деятельность в Российской Федерации, и практическую часть, которая предусматривает выполнение упражнений по огневой подготовке», – уточнили в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»


