В Орле за нарушения наказали частную охрану

Выявили нарушения сотрудники Росгвардии.

Как следует из материалов административного дела, под проверку попала частная охранная организация «Титан». Она имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности, выданную Управлением Росгвардии по Орловской области. В мае этого года на основании распоряжения начальника Центра разрешительно-лицензионной работы была проведена внеплановая выездная проверка. Сотрудники Росгвардии проверили посты охраны, расположенные в Орле, в том числе в Орловском государственном аграрном университете и общежитии Орловского государственного института культуры.

Было установлено, например, что в Орловском ГАУ работник ЧОО «оказывал охранные услуги без прохождения плановой периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств». Кроме того, несколько сотрудников организации, в том числе в общежитии института культуры, оказывали охранные услуги, не имея правового статуса частного охранника.

Проверяющие пришли к выводу, что ЧОО допустила грубые нарушения лицензионных требований, выразившиеся в выставлении на объекты охраны охранников и работников, которые не имели на то права. Организации выдали предписание об устранении нарушений лицензионных требований и завели на нее дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы рассмотрел арбитражный суд, куда обратились сотрудники Росгвардии. Он признал частную охранную организацию виновной в совершении административного правонарушения и наказал ее штрафом в размере 50 000 рублей.

Ранее пресс-служба регионального Управления Росгвардии сообщала, что проверки деятельности частных охранных организаций осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком. Например, в первом квартале 2025 года сотрудниками орловского Центра лицензионно-разрешительной работы было проэкзаменовано более 570 специалистов частных охранных организаций.

«Экзаменационные мероприятия для частных охранников осуществляются на регулярной основе и включают в себя два этапа: теоретическую часть, направленную на проверку знаний нормативных правовых актов, регулирующих охранную деятельность в Российской Федерации, и практическую часть, которая предусматривает выполнение упражнений по огневой подготовке», – уточнили в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»